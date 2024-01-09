Проект закона может оказаться на рассмотрении в сессионном зале ВР 11 января.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на завтра, 10 января 2024 года, принятие решения по законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что Комитет по нацбезопасности завершил свое заседание.

В своем Telegram-канале он добавил, что Министерство обороны в своих предложениях соглашается с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу). Это будет касаться и мужчин, чьи жены имеют инвалидность 3 группы.

Нардеп Ярослав Железняк также отметил, что Комитет по нацбезопасности "сегодня заседание завершил и перенес вопрос по мобилизации на завтра".

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"Соответственно, завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены ко второму чтению), и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении", – написал он.

Депутат также отметил, что сейчас текст правительственного законопроекта не изменился. А завтра, скорее всего, будет одобрен этот текст без изменений и отдельный документ в виде решения Комитета с рекомендациями относительно того, что надо изменить.

"Во-первых, сейчас такого документа нет еще. Во-вторых, даже если завтра именно так проголосует Комитет и послезавтра парламент, пока изложенные в решении Комитета изменения все еще будут иметь рекомендательный характер. Здесь, конечно, политически будет трудно его проигнорировать, но изменения будут вноситься правками после первого чтения", – написал Железняк.

После голосования в течение двух недель депутаты будут подавать свои поправки к законопроекту ко второму чтению, и "очевидно их будет много".

"Затем рабочая группа Комитета и подготовка ко второму чтению. Потом Комитет и уже финальное голосование. Во время которого каждая правка может быть отклонена или учтена. И это все при том, что завтра-послезавтра пойдет все по вот такому базовому сценарию... а может все еще 100500 раз измениться. Так что это все "вероятно". Пока", – отметил парламентарий.

Поэтому, Железняк добавил, что сейчас он воздержался бы от конкретных утверждений, что точно будет в законе, а что нет.

"Хотя бы потому, что правильный ответ – никто пока не знает точно", – написал он.

Законопроект о мобилизации: что надо знать

25 декабря правительство внесло в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" (№10378).

В частности документом предусматривается вручение повесток о вызове в военкомат через "электронный кабинет военнообязанного". Также предлагаются определенные ограничения в отношении уклонистов. Так, им хотят запретить выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничить право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения и тому подобное.

Альтернативные к правительственному законопроекты внесли народные депутаты Украины Алексей Гончаренко, Георгий Мазурашу и две группы парламентариев. Таким образом, в Верховной Раде есть пять законопроектов о мобилизации – правительственный и четыре альтернативных.

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