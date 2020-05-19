В суде объяснили, почему отменили заочный арест экс-министра времен Януковича

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что Александр Клименко считается объявленным в международный розыск.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде ареста для экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко в связи с отсутствием объявления подозреваемого в международный розыск.

Об этом говорится в разъяснении судьи-спикера Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Инны Калугиной.

Указывается, что, "согласно требованиям закона, избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно таких предпосылок как обретение этим лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск".

По словам Калугиной, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве.

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Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск.

Коллегией судей установлено, что 10 июня 2019 года в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке статьи 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого.

"Однако стороной обвинения не приобщено никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования каких-либо действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине", - говорится в разъяснении.

В Высшем антикоррупционном суде отмечают, что с 19 ноября 2019 года осуществление досудебного расследования по данному уголовному производству поручено НАБУ, а процессуальное руководство - прокурорам САП, до сих пор досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляли прокуроры Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры, которые и подали ходатайство о избрании меры пресечения,

Данное решение суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения указанных недостатков и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или закрытия производства, заверили в ВАКС.

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Как сообщал УНИАН, расследованием установлено, что Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Специальное досудебное расследование уголовного производства в отношении Клименко было завершено 21 апреля 2017 года. Экс-министру инкриминируется ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступление небольшой тяжести в сфере служебной деятельности).

19 августа 2019 года Печерский районный суд Киева заочно избрал Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей.

18 мая этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление о заочном избрании меры пресечения Клименко в виде содержания под стражей.