Суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление о заочном избрании меры пресечения в виде содержания под стражей министру доходов и сборов времена президентства Виктора Януковича Александру Клименко.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Коллегия судей, рассмотрев апелляционные жалобы защитников..., постановила: апелляционные жалобы удовлетворить, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ... отменить. Постановить новое решение, которым в удовлетворении ходатайства прокурора Зварыча С.С. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ... отказать", - говорится в постановлении суда.

Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе председательствующего судьи Николая Глотова и судей Андрея Никифорова и Валерии Черной.

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Пресс-секретарь суда Алеся Чемерис в комментарии Радио Свобода не смогла уточнить причину такого решения представитель суда не смогла, поскольку, по ее словам, пока суд огласил лишь резолютивную его часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснования, будут объявлены позже.

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2019 года Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года.

Расследованием установлено, что Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Специальное досудебное расследование уголовного производства в отношении Клименко было завершено 21 апреля 2017 года. Экс-министру инкриминируется ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступление небольшой тяжести в сфере служебной деятельности).