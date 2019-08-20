Суд заочно арестовал министра доходов и сборов времен Януковича

Расследованием установлено, что Александр Клименко завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

Печерский районный суд г. Киева заочно избрал бывшему министру доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Расследованием установлено, что Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Сейчас идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

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"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, и 19.08.2019 следственный судья Печерского районного суда г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избран подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ГПУ обращают внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого, и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента.

С целью соблюдения прав подозреваемого и как того требует Уголовный процессуальный кодекс, судом привлечен адвокат из Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Специальное досудебное расследование уголовного производства в отношении Клименко было завершено 21 апреля 2017 года. Экс-министру инкриминируется ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступление небольшой тяжести в сфере служебной деятельности).