Стоимость часов составила почти 43 минимальные зарплаты украинцев.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и неоднократный фигурант скандалов Илья Кива засветил дорогие часы "Rolex".

Об этом сообщает Апостроф.

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Люксовое украшение журналисты заметили, когда депутат размахивал руками перед камерами в кулуарах Рады. По данным издания, сейчас такие часы стоят 7650 долларов или 212 тысяч гривень.

Таким образом, стоимость часов составила почти 43 минимальные зарплаты украинцев.

В электронной декларации политика указано, что "Rolex" он получил как подарок с ценой в 392 400 гривень.

Ранее журналисты нашли в декларации Ильи Киви жомовую яму, за аренду которой тот ежегодно якобы получает более миллиона гривень. Кроме того, СМИ выкрыли столичное жилье нардепа, который тот, по его словам, отдал любовнице.

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Автор: УНИАН