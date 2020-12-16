Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и неоднократный фигурант скандалов Илья Кива засветил дорогие часы "Rolex".
Об этом сообщает Апостроф.
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Люксовое украшение журналисты заметили, когда депутат размахивал руками перед камерами в кулуарах Рады. По данным издания, сейчас такие часы стоят 7650 долларов или 212 тысяч гривень.
Таким образом, стоимость часов составила почти 43 минимальные зарплаты украинцев.
В электронной декларации политика указано, что "Rolex" он получил как подарок с ценой в 392 400 гривень.
Ранее журналисты нашли в декларации Ильи Киви жомовую яму, за аренду которой тот ежегодно якобы получает более миллиона гривень. Кроме того, СМИ выкрыли столичное жилье нардепа, который тот, по его словам, отдал любовнице.
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