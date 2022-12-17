Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Штаты пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическую ядерное оружие.
Скорее всего своей риторикой агрессор преследует цель запугивания, сообщил он в интервью американской телекомпании PBS.
"Я думаю, что бряцание (ядерным - УНИАН) оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - пояснил Бернс.
По его словам, США четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. Глава ЦРУ добавил, что на РФ могли повлиять и заявления мировых лидеров.
"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность относительно использования ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - подытожил Бернс.
Ядерные угрозы РФ
Выступая перед советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой. Однако позже Путин заговорил о возможности превентивного ядерного удара.
Кроме того, Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает это очень мощный намек от Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что Путин будет использовать ядерное оружие.