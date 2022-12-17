По словам главы ЦРУ, США четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Штаты пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическую ядерное оружие.

Скорее всего своей риторикой агрессор преследует цель запугивания, сообщил он в интервью американской телекомпании PBS.

"Я думаю, что бряцание (ядерным - УНИАН) оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - пояснил Бернс.

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По его словам, США четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. Глава ЦРУ добавил, что на РФ могли повлиять и заявления мировых лидеров.

"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность относительно использования ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - подытожил Бернс.

Ядерные угрозы РФ

Выступая перед советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой. Однако позже Путин заговорил о возможности превентивного ядерного удара.

Кроме того, Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает это очень мощный намек от Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что Путин будет использовать ядерное оружие.

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