Мэр столицы подчеркнул, что в нынешней ситуации Украине срочно нужны международная поддержка и военная помощь.

Киев готовится к возможной чрезвычайной ситуации в связи с риском вторжения России в Украину.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию Bild.

"В моем родном городе Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов", - сказал Кличко.

Он отметил, что Путин собрал у границ Украины более 100 тыс. русских солдат, что стало беспрецедентной угрозой.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что на Донбассе идет война между Украиной и РФ-опрос"Есть разные сценарии того, как российская армия может атаковать Украину, мы должны быть готовы к ним", - подчеркнул Кличко. Мэр столицы подчеркнул, что в нынешней ситуации Украине срочно нужны международная поддержка и военная помощь.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение Альянса (НАТО) о поставке оборонительного оружия Украине. Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была такой важной для нашей страны. Украина в центре Европы. На границе с несколькими странами ЕС... мы европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке", - отметил далее Кличко.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 14 декабря, прокомментировал сообщения немецких СМИ, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажа Украине оружия через агентство НАТО.

"Еще когда я был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, мы работали над получением Украиной доступа к системе оборонных закупок НАТО. И мы эту задачу решили. Украина этот доступ получила. Это означает, что украинское Министерство обороны может напрямую у союзников приобретать оружие или военное оборудование (как условно, скажем, есть украинское ProZorro, а есть такая система и в НАТО). Но эти покупки не происходят автоматически. Они нуждаются в политическом одобрении", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина ведет определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как это будет происходить.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова писало, что в прошлом месяце Германия сорвала покупку Украиной 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-RU из Литвы.

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Автор: Инна Андалицкая