Глава МИД Дмитрий Кулеба поднял этот вопрос во время разговора с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что с помощью дипломатии возможно решить вопрос о закупке оружия у Германии через Агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам, комментируя сообщения немецких СМИ о том, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО.

"Еще когда я был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, мы работали над получением Украиной доступа к системе оборонных закупок НАТО. И мы эту задачу решили. Украина этот доступ получила. Это означает, что украинское Министерство обороны может напрямую у союзников приобретать оружие или военное оборудование (как условно, скажем, есть украинское ProZorro, а есть такая система и в НАТО). Но эти покупки не происходят автоматически. Они нуждаются в политическом одобрении", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина ведет определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как это будет происходить.

Читайте такжеВ Украину приедут президенты Польши и Литвы"Но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты, поэтому я не считаю, что это нерешаемая задача. Мы вполне можем решить ее на переговорах. Вчера мы с госпожой министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций", - сказал Кулеба.

Что предшествовало

1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский высказал мнение, что ФРГ может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

9 июня на то время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

По данным BILD, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

По просьбе бывшего канцлера к решению Германии присоединились и Нидерланды, поскольку Меркель якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, которая выступает против предоставления вооружения Украине на фоне обострения российской агрессии.

Позже глава МО Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times, посетовав на позицию бывшего руководства ФРГ по урегулированию ситуации на Донбассе, фактически подтвердил утверждение анонимных источников BILD о причастности к блокированию передачи оружия лично Меркель.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко