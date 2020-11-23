Также оспаривается положение постановления, которым предусматривается запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых госпитализаций.

В Конституционный суд Украины поступило представление народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления правительства о "карантине выходного дня".

Об этом сообщила в Facebook представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат Ольга Совгиря.

В представлении обжалованы отдельные положения постановления Кабинета министров, которым в Украине введен так называемый "карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования по субботам и воскресеньям.

Она отметила, что также обжаловано положение постановления, которым предусматривается запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых госпитализаций, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

"В конституционном представлении утверждается, что введёнными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерь дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах", - написала Совгиря.

Также депутаты считают, что ограничения на осуществление плановых госпитализаций предусматривает выборочный подход к предоставлению гражданам медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции.

Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав, предусмотренных статьей 64 Основного Закона.

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"Обращаем внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом", - подчеркнула Совгиря.

Она добавила, что в настоящее время КС решает вопрос об открытии конституционного производства.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга,

48 народных депутатов сегодня обратились в суд с конституционным представлением о соответствии Конституции положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года №641 с изменениями.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона, а также отмечают, что затронутые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, жизнь и здоровье граждан.

Среди авторов представления есть народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Богдан Яременко, Андрей Клочко.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

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Автор: Надя Пришляк