Разведданные США и Британии подтверждают перемещение войск РФ в сторону границы Украины.

Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне разведданных США и Британии о тревожных перемещениях российских войск вдоль украинской границы.

Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на два информированных источника.

Новоназначенная министр обороны Канады Анита Ананд допускает переброску нескольких сотен дополнительных военнослужащих в поддержку канадских солдат, которые уже находятся в Украине в рамках военной миссии.

Другие варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые сейчас находятся в Румынии.

Читайте такжеНовая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть КрымОтмечается, что любое военное подкрепление посылает Путину четкий сигнал относительно последствий вероятного вторжения в Украину.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская