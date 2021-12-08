Хорватия - шестое государство Евросоюза, с которым Украина заключила документ о признании европейской перспективы Украины.

Хорватия и Украина подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за участие в учредительном саммите "Крымская платформа".

"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между нашими государствами... Подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", - отметил президент.

Зеленский уточнил, что Хорватия - это шестое государство Евросоюза, с которым Украина заключила такой документ.

Читайте такжеУ Зеленского предлагают Германии подписать двустороннюю декларацию о европерспективе УкраиныКак сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций ввели "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

В декларации участники саммита решили "рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системе каждого участника платформы и в соответствии с процедурами, когда это необходимо и если действия России этого потребуют".

Кроме того, учредители "Крымской платформы" решили противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, и совместно поддерживать устойчивость в этих угроз в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию начать обсуждать модальности вывода ее войск из Крыма и Донбасса.

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Автор: Антонина Доломанжи