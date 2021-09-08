Президент РФ считает проведение саммита неуместным.

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые лично отреагировал на проведение Крымской платформы. Он назвал саммит "провокационной затеей".

Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе разговора президент России отметил "провокационный характер затеи украинского правительства". При этом заявил, что мероприятие было неуместное, а вопрос Крыма "закрыт еще в 2014 году".

Кроме того, она считает, что "Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова".

Читайте такжеКрымская платформа: меньше озабоченности, больше осведомленности"Киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - указано в сообщении.

Саммит Крымская платформа

23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную инициативу "Крымская платформа" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с офисом "Крымской платформы".

Автор: Анастасия Горбачева