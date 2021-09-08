Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые лично отреагировал на проведение Крымской платформы. Он назвал саммит "провокационной затеей".
Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе разговора президент России отметил "провокационный характер затеи украинского правительства". При этом заявил, что мероприятие было неуместное, а вопрос Крыма "закрыт еще в 2014 году".
Кроме того, она считает, что "Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова".
Читайте такжеКрымская платформа: меньше озабоченности, больше осведомленности"Киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - указано в сообщении.
Саммит Крымская платформа
23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную инициативу "Крымская платформа" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.
По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.
Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с офисом "Крымской платформы".