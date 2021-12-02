Помощь будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала ВСУ.

Европейский Союз выделяет Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеКулеба сказал Боррелю, какие санкции необходимо ввести против России в случае вторжения в Украину"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что в Украине упорно работали для достижения положительного решения в этом вопросе.

"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение — благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", - добавил министр.

Читайте такжеСтолтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: мы должны быть готовы к худшемуВ частности, по его словам, этот "пакет помощи будет включать оказание материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных средств и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, кибербезопасности".

Напомним, Украина начала переговоры с Еврокомиссией по новому пакету финансовой помощи. Предполагается, что общий пакет финансовой помощи будет на 1,2 миллиарда евро.

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Автор: Виталий Саенко