Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебу, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Об этом глава украинской дипломатии проинформировал в Твиттере.
"В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - написал Кулеба.
Глава МИД отметил "неотложности миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России".
Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную авариюна Запорожской атомной станции.
В августе российские захватчики несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.
Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.