Глава МИД отметил "неотложности миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебу, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом глава украинской дипломатии проинформировал в Твиттере.

"В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил "неотложности миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России".

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную авариюна Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

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