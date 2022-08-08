​​​​​​​По словам советника руководителя ОП, Европа "сидит на пороховой бочке".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Российская Федерация открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской атомной электростанции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"РФ открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС; хранение снарядов в цехах; прямые угрозы подрывом, чтобы оставить "выжженную землю", - отметил Подоляк.

По его словам, Европа "сидит на пороховой бочке". "Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?"- добавил он.

Ситуация на Запорожской АЭС, захваченной врагом

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерной площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".