По мнению замминистра обороны Украины, политический кризис в РФ был неизбежен.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уверена, что политический кризис в России был предсказуем и неизбежен. Следовательно, она видит в этих событиях окно возможностей для Украины.

Как написала Маляр в Telegram, имперский поход за новыми землями не может перекрыть внутренние проблемы в государстве, а может лишь обострить их - что и происходит сейчас.

"Какое бы государство они ни строили, у них все равно получается "Гулаг", который рано или поздно бунтует и его разваливает. Война в Украине показала самое слабое место российской империи - страх перед правдой. Все их решения базируются на лжи", - считает она.

По мнению замминистра, русские всегда создавали "воздушные замки для своего царя" и сами в них верили. Она назвала это имперской особенностью - раздувать собственное величие и переоценивать себя.

"Это их натолкнуло на совершенно неадекватное решение - развязать войну с Украиной без системных правдивых расчетов собственных возможностей. Исключительно амбиции и спесь. Цена этого ошибочного решения - судьба самой России", - отметила Маляр.

По ее словам, Россия воюет с Украиной, однако уничтожает себя. Она считает естественным процессом то, что "нежизнеспособная система запустила программу самоуничтожения".

"Они в таком виде себя уничтожат как государство, а мы естественно одержим победу, потому что эволюционно готовы двигаться вперед. Мы нация, которая сейчас на глазах у всего мира создает новый тип культуры. До нас - культура всегда проигрывала варварству. А мы доказываем, что можно быть сильными, защищать себя и оставаться цивилизованными. Поэтому за нами будущее, а за Россией - прошлое", - уверена заместитель министра.

Маляр также отметил, что события в России сейчас стоит расценивать как неизбежную деградацию российского государства, что для Украины означает окно возможностей.

"Стоит ли нам радоваться? Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям. Поэтому, не расслабляемся. Работаем дальше на наше укрепление и победу", - подчеркнула она.

Мятеж в России - что известно

В ночь на 24 июня 2023 года "вагнеровцы" начали мятеж в РФ. Они выступили против регулярных российских войск.

Утром их главарь Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Впоследствии стало известно, что наемники двинулись в сторону Воронежа.

В свою очередь, с обращением выступил президент страны-террориста Путин, который назвал действия Пригожина "изменой" и приказал наказать всех мятежников.

Пригожин на это заявил, что его боевики сдаваться не планируют и двинутся в Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: