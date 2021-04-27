Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского.

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. В Киеве он обсудит возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеУ Байдена размышляют о предоставлении Украине больше оружия из-за действий РФ - СМИОб этом сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

В частности, отмечается, что Блинкен прибудет в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в материале.

Издание отмечает, что тот факт, что администрация Байдена отправит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.

Издание отмечает, что госсекретарь уже несколько раз разговаривал со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в том числе в начале этого месяца на встрече в Брюсселе.

Дипломат Даниэль Фрид, который работал послом США в Польше с 1997 по 2000 год, назвал потенциальную поездку в Блинкена в Украину "очень хорошим шагом".

"Правильная украинская стратегия требует двух частей", - сказал он. "Одна рука обняла их за плечо, чтобы помочь противостоять агрессии Кремля, и ступня за спину, чтобы заставить их исправить ситуацию дома, чтобы Украина не была коррумпированным государством, уязвимым перед российской агрессией", - сказал Фрид.

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Автор: Ирина Погорелая