Спикер заявляет, что видит настроенность депутатов конструктивно подходить к бюджетному процессу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что парламент не настроен на «бюджетную новогоднюю ночь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Спикер напомнил, что в прошлом году бюджетный процесс состоялся вовремя и прошел быстро.

«В этом году нам помешал и COVID-19, и на сегодняшний день есть проблема... Бюджет был подан в Верховную Раду с опозданием почти на неделю, с изменением сроков. Он поступил в Верховную Раду в прошлую пятницу», - сказал Разумков.

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По его словам, согласно законодательству, парламент имеет 10 дней на изучение этого документа.

«И если по тем или иным законопроектам Верховная Рада может позволить себе двигаться быстрее, то бюджет, к сожалению, не такой закон», - отметил председатель ВР и отметил, что к этому законопроекту нужно подходить очень взвешенно.

Говоря о проекте бюджета, который вернулся из правительства, Разумков, в частности, отметил: «Вы знаете о ситуации с образованием, с тем объемом недофинансирования, о котором говорят представители профильного комитета... И та позиция, которую мы слышим по другим направлениям и по гуманитарной сфере. и, несмотря на большой дополнительный объем, который мы получим в этом бюджете для медицинской сферы, но у нас новые вызовы, такие как COVID-19».

Разумков подчеркнул, что все это должно быть учтено и отражено в бюджете.

«То, что будет зависеть от нас как от Верховной Рады, как от народных депутатов, мы будем стараться исправить, подкорректировать. Но, к сожалению, мы также не можем быть здесь волшебниками, и исходим из имеющихся объемов, ресурсов, которые прогнозируются Кабинетом министров Украины на следующий год. то есть, мы не можем нарисовать исключительно то, что нам бы хотелось», - сказал председатель ВР.

Спикер добавил, что видит настроенность депутатов конструктивно подходить к бюджетному процессу.

«Политику многие отложили в ящики. И сейчас ищут компромисс», - заверил Разумков.

«Нам важно прийти и качественно сделать свою работу, проголосовав этот законопроект, и не затягивать этот процесс. Мы точно не настроены на так называемую бюджетную новогоднюю ночь... Это в худших традициях Верховной Рады. Очень не хотелось бы их повторять», - подытожил председатель Верховной Рады.

Что предшествовало

30 ноября Разумков высказал мнение, что проект государственного бюджета Украины на 2021 будет рассматриваться либо на следующей неделе на внеочередном заседании, либо на следующей пленарной неделе, 15-18 декабря.

В тот же день заместитель председателя ВР Елена Кондратюк не исключила, что проект бюджета может быть рассмотрен в парламенте на внеочередном заседании 9 декабря.

Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Татьяна Поляковская