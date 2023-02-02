У жена Кипера до сих пор российский паспорт.

Главный прокурор Киева Олег Кипер провел новогодне-рождественские праздники в десятидневном отпуске за границей, сообщают журналисты "Схем".

В комментарии СМИ Кипер подтвердил, что выезжал за границу именно в отпуск, объяснив это "семейными обстоятельствами".

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы относительно права выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было дано соответствующее разрешение", - говорится в ответе прокурора Кипера.

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Журналисты трижды пытались уточнить, в какой именно стране Кипер отдыхал, но тот отказался отвечать, лишь отметив, что "отпуск не был праздничным или новогодним".

Кипер также объяснил свое нежелание делиться подробностями соображениями безопасности, поскольку "его жена летом сменила российское гражданство на украинское".

В то же время, по данным журналистов, российский паспорт жены Кипера значится в реестрах МВД России как действующий. На официальном сайте Федеральной налоговой службы России "Схемы" нашли ее индивидуальный номер налогоплательщика.

Чиновники отдыхают за границей - что известно

В конце января журналист Михаил Ткач сообщил о десятидневном отпуске в Испании заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Вскоре Симоненко уволили. Своей должностью в "Слуге народа" также поплатился и нардеп Николай Тищенко, который уехал в Таиланд якобы с "рабочим визитом". Однако командировок ему не давали.

Кабмин на фоне политических скандалов запретил выезд чиновников с некоторыми исключениями.

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