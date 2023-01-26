Накануне стало известно о запланированной поездке Тищенко в Таиланд якобы в рабочих целях.

Нардеп Николай Тищенко был исключен из "Слуги народа", сообщила в Telegram глава партии Елена Шуляк.

Накануне Давид Арахамия заявил, что инициирует срочное заседание фракции, на котором намерены уволить Тищенко с должности заместителя председателя партии и исключить его из состава политсилы.

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - отметил Арахамия.

Позже пресс-секретарь партии Юлия Палийчук уточнила, что Тищенко уже исключили из состава руководителей "Слуги народа".

Накануне стало известно о запланированной поездке Тищенко в Таиланд якобы в рабочих целях.

Николай Тищенко - скандалы с участием депутата

"Слуга" Николай Тищенко неоднократно становился фигурантом громких политических скандалов в Украине. Уже во время полномасштабной войны, в июне 2022-го, Тищенко засветился на вечеринке в Чехии.

До большой войны, в 2021-м, ресторан Тищенко "Велюр" поймали на нарушении карантина. Как выяснили СМИ, заведение нардепа принимало "элитных" клиентов в ночное время. Тогда все кафе и рестораны работали ограниченное время, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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