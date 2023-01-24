Алексей Симоненко этой зимой провел 10-дневный отпуск в Испании, несмотря на запрет президента.

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил Алексея Симоненко с должности своего заместителя.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram.

Скандал вокруг Симоненко: подробности

Журналист Михаил Ткач сообщил, что Симоненко этой зимой провел 10-дневный отпуск в Испании. Фотографии с отдыха обнародовала жена заместителя генпрокурора в Instagram.

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Он поехал в Марбелью несмотря на то, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский запретил политикам и чиновникам отдыхать за границей во время войны.

"Извините, если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление - это признак безумия. И таких в политике не будет" , - сказал тогда президент.

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