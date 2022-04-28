Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию в Мариуполе и необходимость эвакуации людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинге сегодня в Киеве.
"Мариуполь - это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи... Им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад. Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских с "Азовстали". Сегодня с господином Зеленским у нас была возможность обсудить этот вопрос. Продолжаются интенсивные дискуссии по превращению этого предложения в реальность", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города, а также украинские военные, практически разрушен и разбомблен.
Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.
Ранее власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров" чтобы забрать/обменять военных. Но россияне отказались.
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