Антониу Гутерриш подчеркнул, что тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию в Мариуполе и необходимость эвакуации людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинге сегодня в Киеве.

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи... Им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад. Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских с "Азовстали". Сегодня с господином Зеленским у нас была возможность обсудить этот вопрос. Продолжаются интенсивные дискуссии по превращению этого предложения в реальность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города, а также украинские военные, практически разрушен и разбомблен.

Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

Ранее власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров" чтобы забрать/обменять военных. Но россияне отказались.

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