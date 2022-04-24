Советник руководителя ОП отметил, что Украина ждет ответа от российской стороны и предупредил о последствиях в случае отказа.

Украина предложила России провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали" в Мариуполе. Все ради немедленного прекращения огня.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга.

"Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров на месте прямо у стен "Азовстали". Вызвать наших российских визави на переговорах, чтобы договориться о немедленном прекращении огня. Пасхальном. Предоставлении гуманитарных коридоров и освобождение или обмен наших военных на всех военнопленных Российской Федерации", – отметил Арестович.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина ждет ответа от России.

"Напоминаем, что последствия вам там в Кремле не понравятся, если вы этого не сделаете", – добавил он.

Героические защитники Мариуполя – несмотря на всю ложь российской пропаганды – и дальше отважно держат оборону на заводе Азовсталь, где сейчас находится более тысячи человек, включая детей и людей преклонного возраста.

Накануне президент Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем, но для этого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

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