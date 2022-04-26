Украинские военные продолжают держаться на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские защитники Мариуполя не собираются сдаваться.

Об этом он сказал во время видеобрифинга, обнародованного офисом президента Украины в социальной сети Facebook.

По словам Арестовича, очень сложная обстановка в Мариуполе.

"Вокруг района обороны наших сил - "Азовсталь" - противник продолжает наносить удары по территории "Азовстали". Наши войска держатся, выходят в ответные вылазки", - сообщил Арестович.

По его словам, Украина предпринимает огромные дипломатические усилия.

"Сегодня эту тему обсуждал президент Турции Эрдоган с президентом Путиным. Путин, как всегда, прибегнул к цинизму, сказал, что сопротивления там нет, что мы уже "освободили", как он сказал, Мариуполь (захватили). И что лучший выход для украинских защитников, это чтобы Киев дал им команду сдаться, но наши военные, конечно, не пойдут на такой позор", - заявил Арестович.

"К тому же, нет никакой веры относительно нормального обращения россиян с нашими военными в тылу. Мы помним Иловайск, и помним, что, по словам представителей местной власти Мариуполя, вчера, 25 апреля, когда россияне объявили гуманитарный коридор на выход из "Азовстали", через несколько минут по месту выхода нанесли удар артиллерией. Вот такая цена российским договоренностям", - подчеркнул Арестович.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики не прекращают нанесение артиллерийских и авиационных ударов по Мариуполю. Также продолжается блокирование подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

По данным полка "Азов", за минувшую ночь российские оккупанты совершили 35 авиаударов по "Азовстали", где находятся защитники Мариуполя и скрываются от обстрелов гражданские.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города, а также украинские военные, практически разрушен и разбомблен.

Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

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