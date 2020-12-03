Пока неизвестно, появится ли на заседании переизбранный мэр Харькова.

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета (VIII созыва) должно состояться 9 декабря.

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Об этом свидетельствует постановление №125 Харьковской городской ТИК, обнародованное на сайте горсовета.

"Созвать первую сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва в помещении Большого зала заседаний Харьковского городского совета (г. Харьков, пл. Конституции, 7, III этаж)» 09 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин", - говорится в документе.

Комиссия также постановила опубликовать проект повестки дня первой сессии Харьковского городского совета.

Пока неизвестно, появится ли на первом заседании нового горсовета переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечит осложнения коронавируса за границей.

Накануне Городской совет Харькова экстренно собрался на сессию в старом составе, среди насущных вопросов – утверждение нового регламента. Все потому, что переизбранный городской голова Харькова Геннадий Кернес, который должен был бы принести присягу и возглавить сессию, все еще отсутствует.

Кернес должен принимать присягу именно на первой сессии с новым депутатским корпусом. Юристы заявляют, если Кернес так и не появится на сессии нового созыва, то в его отсутствие Харьковом будет руководить президиум. Но депутаты проголосовали, чтобы на следующих сессиях избрать председательствующего. Вероятнее всего им станет секретарь городского совета.

Тем временем заместители Геннадия Кернеса продолжают уверять, с ним все в порядке и он приедет.

Состояние здоровья Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. Кернес проходит дополнительное полное обследование в больнице, после этого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

По информации Павла Фукса, в "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергала слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

Сын Кернеса Даниил Привалов 26 ноября заявил, что тому разрешили покинуть берлинскую клинику "Шарите" и вернуться в Украину.

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Автор: Дмитрий Захаров