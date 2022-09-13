В частности, речь идет об обеспечении спокойствия для украинцев и о гарантировании недопущения любой войны против Украины в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что должны дать украинцам рекомендации относительно гарантий безопасности, которые сегодня презентовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Уже есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена – именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы безопасности договоров, которые дадут украинцам покой и смогут гарантировать недопущение любой войны против Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Президент рассказал, что власть работает над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира. Это делается для того, чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было детально определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины.

"Реагировать санкциями, поставками оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой. Главное - четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности превентивные действия, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора. То есть все то, чего у нашего государства не было раньше и из-за чего Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины", - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что Украина уже построила с партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки различных государств. А сейчас, сказал президент, идет работа над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и коалицией мира, который будет продолжаться постоянно.

Рекомендации по гарантиям безопасности: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что во время подписания договоров о гарантиях безопасности Украина будет настаивать на наличии четких сроков предоставления поддержки. В представленных сегодня рекомендациях пока нет конкретных сроков - они будут обсуждаться позже, перед подписанием соответствующих договоров.

Также Ермак уточнил, что будущие договоры о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой членству в НАТО. Их будут принимать на то время, пока Украина еще не является членом НАТО.

Впоследствии стало известно, что несколько стран, включая РФ, не попали в список потенциальных гарантов безопасности Украины хотя Москва хотела там оказаться. А после этого открылись кошмарные для Кремля детали переговорной позиции Украины с РФ.