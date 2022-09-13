Россия хотела попасть в список гарантов.

Офис президента не упомянул Индию, Китай и Россию, как членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении Офиса президента, гарантии безопасности будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

Также отмечается, что гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор о безопасности".

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"Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы", – говорится в сообщении.

Отметим, в списке не значится Россия. Ранее глава ОПУ Андрей Ермак отмечал, что Россия хотела быть одним из гарантов, но Украина этого не предлагала.

"Невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, которые предоставляют нам гарантии", - подчеркивал Ермак.

Также в списке не указаны Индия и Китай. В мае Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны. В июне СМИ Индии со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны.

В апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности. По словам Ермака, по состоянию на конец мая со стороны Китая не было заявлений об их готовности к такому разговору.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Ермак объявил о создании группы по разработке формата гарантий безопасности для Украины.

Группу возглавили экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и сам Ермак. В ее состав вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира - Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и Украины.

Сегодня, 13 сентября, в Киеве презентовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины. Изложено видение "Киевского договора о безопасности", который станет стратегическим документом, объединившим Украину со странами, выступившими гарантами безопасности.

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