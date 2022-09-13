В частности, там обнаруживают остатки оккупантов, диверсионных групп и задерживают коллаборантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже завершены стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах площадью более 4 тыс. кв. км, еще примерно на такой же территории стабилизация продолжается.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

Президент напомнил, что провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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"Первый и главный вопрос - доклады командующих по направлениям. (Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины) Александр Сырский доложил об успехах на Харьковщине. (Командующий войсками Оперативного командования "Юг") Андрей Ковальчук о движении наших сил на юге. Рассмотрели проект бюджета на оборону и безопасность на следующий год", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что была детально проанализирована ситуация на освобожденной территории Украины.

"По состоянию на это время стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тыс. квадратных километров. Еще на примерно такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории.

"Еще раз спасибо всем нашим бойцам, которые обеспечили такой масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области!" - заявил Зеленский.

Ранее министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Россия просила о переговорах на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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