Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор о безопасности".

В Киеве презентовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ презентовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора о безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину с государствами-гарантами.

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Рекомендации предусматривают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционным механизмов.

Что должен предусматривать Киевский договор о безопасности

Как сообщили на сайте Офиса президента, в частности, предложенные рекомендации предусматривают несколько пунктов.

Один из них заключается в том, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации.

"Для этого нужны многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабируемая передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО", – говорится в тексте рекомендаций.

Кроме того, в документе отмечается, что гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными.

Они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

Также отмечается, что гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Соответствующий договор объединит основную группу стран-союзников и Украину.

Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, такие как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и тому подобное.

"Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина стремится к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне. Членство в НАТО и Европейском Союзе значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Гарантии, очерченные сегодня, никоим образом не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах", – рассказали в ОП.

Когда Украина начнет работу с рекомендациями к Киевскому договору безопасности

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина немедленно начинает работу с рекомендациями к договору относительно гарантий безопасности для Украины, не ожидая окончания войны.

По его словам, это обусловлено тем, что у украинцев не очень хорошие ассоциации с Будапештским меморандумом, поэтому все, что касается вопросов безопасности Украины должно приниматься в Киеве.

"Во-вторых, если это наша инициатива, то она здесь и должна быть принята... Мы очень хорошо изучили все негативные последствия и воспоминания относительно Будапештского меморандума и других документов, которые, к сожалению, не дали никаких гарантий и не смогли уберечь нашу страну от ужасной войны, которая длится уже 202 дня", – сказал глава ОП.

Он также отметил, что презентованные рекомендации являются взвешенными выводами относительно возможных гарантий, которые может получить Украина.

"Мы немедленно начинаем работать с этим документом. Мы немедленно включаемся в консультации с основными нашими партнерами, которых мы видим будущими гарантами украинской безопасности. Мы будем над этим работать сразу с сегодняшнего дня, не дожидаясь... Окончания войны... Гарантии нам нужны сегодня", – подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Ермак объявил о создании группы по разработке формата гарантий безопасности для Украины.

Группу возглавили экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и сам Ермак. В ее состав вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира - Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и Украины.

Ермак заявлял, что первая редакция документа по гарантиям безопасности для Украины должна появиться в июле.

22 августа Ермак сказал, что первая редакция документа относительно гарантий безопасности для Украины должна появиться в конце августа.

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