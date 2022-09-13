Сегодня в ОПУ рассказали, какими видят гарантии безопасности для Украины. Оказалось, что они кардинально отличаются от позиции Киева на переговорах с РФ в Стамбуле в марте 2022.

Сегодня, 13 сентября, в Киеве презентовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен изложили видение "Киевского договора безопасности", который станет стратегическим документом, объединившим Украину со странами, выступившими гарантами безопасности.

Журналист ВВС Украина Виктория Жуган проанализировала основные отличия предложенных гарантий безопасности договора и украинские переговорные позиции в Стамбуле в марте 2022 года. И вот, что отметила:

Март : Россия и Китай среди потенциальных гарантов безопасности. - Сентябрь : России и Китая нет в списке.

: Россия и Китай среди потенциальных гарантов безопасности. - : России и Китая нет в списке. Март : Украина обещает изменить Конституцию и гарантирует не вступать в НАТО. - Сентябрь : Стремление вступить в НАТО закреплено в Конституции, гарантии безопасности не могут быть обменом на нейтральный статус.

: Украина обещает изменить Конституцию и гарантирует не вступать в НАТО. - : Стремление вступить в НАТО закреплено в Конституции, гарантии безопасности не могут быть обменом на нейтральный статус. Март : Гарантии безопасности не распространяются на Крым и ОРДЛО. - Сентябрь: Территориальная сфера охвата гарантий распространяется на всю территорию в пределах международно признанных границ Украины.

: Гарантии безопасности не распространяются на Крым и ОРДЛО. - Территориальная сфера охвата гарантий распространяется на всю территорию в пределах международно признанных границ Украины. Март : Запрет на размещение в Украине иностранного контингента, военные учения можно проводить только с согласия гарантов. - Сентябрь : Совместные учения ВСУ и партнеров на территории Украины с иностранными инструкторами и советниками; гарантии не должны исключать ни одной формы поддержки для обеспечения самообороны Украины.

: Запрет на размещение в Украине иностранного контингента, военные учения можно проводить только с согласия гарантов. - : Совместные учения ВСУ и партнеров на территории Украины с иностранными инструкторами и советниками; гарантии не должны исключать ни одной формы поддержки для обеспечения самообороны Украины. Март : Для начала действия соглашения армия РФ должна выйти на пределы 23.02.2022. - Сентябрь : Гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, согласованных с 2014 года, пока Москва:

не прекратит агрессию против Украины; не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину; не компенсирует Украине ущерб, нанесенный во время вторжения.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Ермак объявил о создании группы по разработке формата гарантий безопасности для Украины.

Видео дня

Группу возглавили экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и сам Ермак. В ее состав вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира – Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и Украины.

Напомним, сегодня в обнародованном варианте гарантий безопасности для Украины Офис президента не упомянул Индию, Китай и Россию как членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины.

"Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы", – говорится в сообщении.

Что еще должен предусматривать Киевский договор безопасности - читайте по ссылке на УНИАН.

Переговоры Украина-РФ в Стамбуле

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

1 апреля Лавров заявил, что Россия готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Глава российского МИД утверждал, что видит "движение вперед" в переговорах, в том числе, что касается нейтрального статуса Украины.

2 апреля глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Россия приняла предложенный Украиной в Стамбуле проект по мирному договору в устной форме – за исключением вопроса Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: