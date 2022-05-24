Андрей Ермак будет возглавлять эту группу совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщила пресс-служба ОП, эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель - разрабатывать определенные рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы", – сообщил Ермак, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

Он выразил убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – отметил Ермак.

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Впрочем, впоследствии Россия перестала рассматриваться как гарант. По словам президента Владимира Зеленского, взгляд на этот вопрос изменили, в частности, события в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединятся одними из последних.

В начале мая председатель ОПУ Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.

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