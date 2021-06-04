Идея о поставках оружия Украине требует осторожности, так же как и слова, которые только радуют Кремль и оскорбляют Киев.

Нет, Берлин не будет поставлять оружие Украине. Таким был ответ министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на призывы украинского президента Владимира Зеленского, которые он озвучил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Теперь эта же немецкая газета пишет, что реакция главы германского МИДа была такой же предсказуемой, как гром после молнии. Причина якобы в том, что "конфликт" между Украиной и Россией нельзя решить военными методами, лишь политическими. И это музыка для ушей в Москве.

"Там хорошо знают, что это пустая испуганная фраза. За ней стоит страх, что Кремль прислушается к своему убеждению в том, что он способен достичь всех своих целей с помощью оружия, и будет вести себя еще менее сдержанно", - говорится в статье.

Читайте такжеDie Zeit: Реальность заставляет Германию подумать об оружии для УкраиныИменно поэтому Запад не хочет давать Москве "повод" для будущей агрессии, например, отправляя Киеву оружие (для самообороны). Это бы граничило с оскорблением Владимира Путина.

"Можно подумать, что ему вообще нужно какое-то оправдание для его авантюр! До этого времени Запад не смог отговорить Путина от его "реконкисты" или заставить его отказаться от уже завоеванных территорий. Никто уже почти и не вспоминает о Крыме", - пишет издание.

Однако, Маас заверил Киев, что Германия "поддерживает его в защите территориальной целостности и нерушимости". Прежде чем начать поставлять оружие туда, где идет война, действительно нужно все хорошо обдумать. Но подмена дешевыми и пустыми словами оружия для страны, которая годами страдает от войны - это не просто приговор для зарубежной политики. Это еще и насмешка, на которую лидер "Зеленых" Роберт Хабек уже указал.

Немецкое оружие для Украины: почему об этом говорят?

Первым тему военной помощи для Украины поднял лидер партии «Зеленых» Роберт Хабек. По его словам, Киеву «трудно отказать» в вооружении, которое ему нужно для самозащиты.

Эти его слова спровоцировали серьезную дискуссию в Берлине. Хабека раскритиковали политические соперники, а также некоторые "Зеленые". Ведь он фактически отступил от давнего принципа пацифизма, которого придерживается партия. Хабек объяснил, что имел в виду оборонительные и нелетальных средства, такие как приборы ночного видения и технику для эвакуации раненых.

После этого в "лагере" канцлера Ангелы Меркель тоже заговорили о необходимости вооружить Украину. Однако, там отметили, что Украине нужно больше, чем нелетальная военная техника. В частности, в ХДС/ХСС указали на ослабленные украинские ВМС и ВВС.

На фоне этих дебатов министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг призывы вооружить Украину. Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе можно решить только политическими методами.

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Перевод: Лесь Дымань