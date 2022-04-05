Зеленский отметил, что теперь Украина будет искать другие гарантии безопасности для себя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если предложат, но этого не произошло и не произойдет.

Об этом он сказал во время интервью украинским СМИ.

По словам президента, для Украины союз безопасности важен. Об этом он говорил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам государств, от которых зависит вступление в Альянс.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, не играть снова с нашей жизнью, а серьезно, будем значит вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас, защитить жизнь. Мы и так можем себя защитить, мы это уже понимаем. Но защитить всех людей – это задача посложнее", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля WSJ обнародовал детали переговоров ЕС, Киева и Москвы перед вторжением РФ в Украину. В частности, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц предпринял последний шаг для урегулирования отношений между Москвой и Киевом. Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого европейского договора по безопасности между Западом и Россией.

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