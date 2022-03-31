В то же время генсек Альянса сказал, что страны-члены усилили поддержку ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг избежал ответа на вопрос, предоставят ли Украине наступательные виды вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, его спросили, не пришло ли время странам-членам НАТО предоставить Украине наступательные виды вооружения.

"Страны-члены НАТО усилили нашу военную поддержку для Украины после вторжения благодаря передовым вооруженным системам, современным системам противовоздушной обороны, протитанковиим системами, боеприпасами, горючим и многими другими видами вооружения и военной поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, эта поддержка ежедневно реально меняет ситуацию на поле боя.

"Безусловно, это оборудование, эти поставки являются ключевые для продвижения и силы, которые украинская армия способна была продемонстрировать со времени начала вторжения 5 недель назад", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что союзники Альянса поддержали Вооруженные силы Украины в течение многих лет. В частности, десятки тысяч украинских солдат прошли профессиональную подготовку, а теперь эти военные на линии фронта воюют против захватнических российских сил. Также, по его словам, Украине предоставляется современное оборудование, различные виды вооружения. Еще союзники поддерживают модернизацию ВСУ.

"И это помогло сделать украинскую армию крепче, лучше оснащенной и лучше подготовленной, чем когда-либо ранее", - отметил Столтенберг.

При этом он сказал, что в первую очередь мужество и настроенность украинских мужчин и женщин в униформе создали возможность сопротивляться захватническим российским силам.

"И это мужество, мощь и настрой украинских Вооруженных сил поразила и вдохновила весь мир", - заявил Столтенберг и добавил, что выражает дань уважения мужеству украинской армии и украинскому народу, а также политическому руководству Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо.

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