Германия, в частности, рекомендовала Украине отказаться от своих евроатлантических устремлений.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц предпринял последний шаг для урегулирования отношений между Москвой и Киевом.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ). В частности, издание опубликовало инсайд по переговорам между Европой, Киевом и Москвой накануне вторжения РФ в Украину.

Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого европейского договора по безопасности между Западом и Россией.

Этот договор должны были подписать президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые бы совместно гарантировали безопасность Украины.

Зеленский ответил Шольцу, что Путину нельзя доверять в соблюдении такого соглашения и, что большинство украинцев хотят вступления страны в НАТО.

Как указывает WSJ, ответ президент Украины заставил немецких чиновников испугаться того, что шансы на мир тают. Однако они полагали, что Путин продолжит военное давление на границы Украины, чтобы задушить ее экономику, а затем в конечном итоге перейти к оккупации страны. Однако Путин в итоге избрал еще более радикальный вариант.

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