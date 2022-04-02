В частности, стране очень важно получить гарантии безопасности от США и Великобритании.

Украине важно, чтобы большие страны-участницы Североатлантического Альянса (НАТО) организовались вокруг нее для эффективной поддержки в случае необходимости.

Об этом рассказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона.

"Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации - в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь", - отметил он.

По словам Арахамии, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединяться одними из последних.

"Я думаю, что вероятность присоединения США велика, потому что господин Блинкен позавчера заявил, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и т.д. У меня такое чувство, что США и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают. Однако у нас есть минимальный пакет стран-гарантов, и без них мы просто не будем двигаться", - прокомментировал глава украинской переговорной делегации.

Он отметил, что только после подписания соответствующего договора о гарантиях безопасности следующей задачей станет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового нейтрального статуса.

"Для того чтобы это сделать, мы хотим провести референдум. То есть, это будет решать украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. Российская сторона очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились с тем, что это единственный выход из ситуации", - рассказал политик.

Договор о гарантиях безопасности для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, чтобы тот стал дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал о процедуре имплементации договора о гарантиях безопасности Украины.

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