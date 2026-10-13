Украинцы в Польше столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве

Вклад украинских беженцев в 2025 году составил около 2,4 % ВВП Польши.

В Польше введены новые требования к трудоустройству иностранных работников, что создает дополнительные трудности для украинцев, открывших собственный бизнес в этой стране и привлекающих к работе соотечественников и граждан других стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщили УНИАН в международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal.

"Иностранцы, в том числе граждане Украины, ведущие индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG) в Польше, могут столкнуться с ограничениями на прямой найм иностранных работников из-за требований к месту постоянного пребывания предпринимателя. Это касается оформления работников, которым требуются специальные документы через центр занятости или воеводу", – говорится в сообщении.

В частности, предприниматели-JDG не могут оформлять упомянутые категории иностранцев на работу посредством процедур уведомления, заявлений о поручении выполнения работы или разрешения на работу. В то же время они могут нанимать без ограничений граждан Польши, стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также иностранцев, имеющих полный доступ к польскому рынку труда, например, на основании разрешения на постоянное проживание или статуса долгосрочного резидента ЕС.

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В Gremi Personal отмечают, что масштаб проблемы важен с учетом активности украинцев в польской экономике. По данным Польского экономического института, только в 2022–2025 годах граждане Украины зарегистрировали в Польше 109,1 тыс. индивидуальных предприятий JDG. Только в 2025 году они открыли 31,4 тыс. таких предприятий. Больше всего новых украинских JDG работали в строительстве – 24%, а также в телекоммуникациях и компьютерном программировании – 13%.

В целом же, по данным исследований, оцениваемый экономический вклад украинских беженцев в 2025 году составил около 2,4% ВВП Польши, или примерно 94 млрд злотых. При этом уровень их занятости вырос до 76% против 69% годом ранее.

При этом в компании назвали альтернативные способы привлечения персонала. Первый из них – это создание sp. z o.o. (аналог украинского ООО), что требует дополнительных затрат на административное и бухгалтерское сопровождение и может оказаться слишком дорогостоящим для малого бизнеса.

Второй – сотрудничество с иностранными предпринимателями по договорам B2B, но такой формат допустим только при реальной самостоятельной предпринимательской деятельности. Если отношения фактически носят трудовой характер, оформление B2B может быть признано неправомерным. Кроме того, не все работники готовы регистрировать польский ФОП, вести бухгалтерию и самостоятельно платить налоги.

Третий – привлечение работников через агентство временного трудоустройства. Агентство официально нанимает работников, оформляет документы, заключает договоры и уплачивает налоги и взносы в ZUS (управление социального страхования, – УНИАН). Эта модель предусматривает ограничения: один человек может работать у одного работодателя-пользователя не более 18 месяцев в течение 36 месяцев. Также временным работникам запрещено поручать работы, отнесенные законом к особо опасным.

Украинцы в Польше – последние новости

В Министерстве иностранных дел Польши ранее заявили, что граждане Украины укрепили экономику страны. Вклад украинцев в рост польской экономики оценивался в 2,7% ВВП.

Согласно исследованию компании Smart Solutions HR, 65,4% украинцев, работающих в Польше, не рассматривают возможность выезда из страны. Около 30% признают, что планируют остаться в Польше надолго. Небольшой процент опрошенных задумывается о переезде в другие европейские страны.

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