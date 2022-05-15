В НАТО отметили, что найдут консенсус с Турцией по поводу ее отношения к присоединению Швеции и Финляндии.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в том, что удастся найти консенсус с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Об этом он заявил перед заседанием глав МИД стран НАТО в Берлине, куда приехал вместо главы организации Йенса Столтенберга, заразившегося коронавирусом, сообщает Анадолу.

"Турция выразила свою озабоченность. Уверен, условия для компромисса будут найдены",- сказал Джоанэ.

Он отметил, что переговоры с Турцией по данной теме накануне носили открытый и конструктивный характер.

"Турция является важным союзником и выразила озабоченность, которая решается между друзьями и союзниками. И я уверен, если эти страны (Швеция и Финляндия) решат – а это, как я понимаю, произойдет в ближайшие дни – сообщить о своем стремлении к членству в НАТО, мы сможем найти условия для достижения консенсуса",- сказал представитель Альянса.

Напоним, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил перед встречей глав МИД стран-участниц НАТО, что страна, которая будет союзником в НАТО, не должна поддерживать террористическую организацию YPG (сирийское крыло террористической организации PKK).

"Эти две страны (Швеция и Финляндия) открыто поддерживают PKK и YPG. А это террористические организации",- сказал глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу накануне вечером провел трехсторонную встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Берлине. Стороны обсудили вопрос заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО.

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