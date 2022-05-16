На голом месте создаются проблемы, утверждает президент России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

"Проблемы создаются на голом месте", приводит слова российского лидера ТАСС.

Глава РФ добавил, что его страна не имеет проблем с Швецией и Финляндией, поэтому само вступление этих государств в Альянс непосредственной угрозы не создает.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром вторглась в Украину и назвала войну в нашей стране "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших земляков. Ряд стран Запада, в частности, США и государства-члены ЕС решили помочь Украине - ввели против России новые санкции и предоставили Киеву оружие.

Власти РФ также начали угрожать агрессией западным странам и не раз говорили о возможно применении ядерного оружия.

Владимир Путин 9 мая в Москве на Красной площади во время военного парада в честь Дня победы оправдал нападение России на Украину тем, что российская сторона якобы предупредила "агрессию" со стороны НАТО.

Киев считает, что Кремль не напал бы на украинское государству, если бы оно было в рядах Альянса.

15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Стоит отметить, что Украина решила держать курс на вступление в Альянс после того, как РФ в 2014-м году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

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