Турция не намерена блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции.

Об этом заявил сегодня, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине.

"Турция ясно дала понять, что не намерена блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что до вступления в альянс Швеции и Финляндии, военное присутствие в Балтике будет увеличено, чтобы обеспечить безопасность этих стран.

Напомним, ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что "турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Анкара готова обсудить это с союзниками".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В Госдепе США уже заявили, что уже "работают над разъяснением позиции Турции".

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сегодня стало известно, что Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО. По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. И подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-то.

В свою очередь правительство Швеции намерено официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Меж тем в РФ открыто угрожают обеим странам военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.