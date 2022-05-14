Хотя Турция официально поддерживала расширение НАТО, ее оппозиция может создать проблему для Швеции и Финляндии.

США работают над прояснением позиции Турции в отношении потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США по Европе Карен Донфрид после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не поддерживает заявки двух стран на вступление в альянс, передает Голос Америки.

В частности, Эрдоган сказал, что член НАТО Турция не может поддержать планы Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу, учитывая, что страны Северной Европы являются "домом для многих террористических организаций".

"Что касается комментариев президента Эрдогана, то мы работаем над разъяснением позиции Турции", - объяснила Донфрид.

Она отметила, что эта тема будет обсуждаться на встрече НАТО в выходные дни в Берлине, где примут участие министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии.

Донфрид была осторожна в своих комментариях и подчеркивала, что администрации президента Байдена сначала необходимо полностью понять позицию Анкары по этому вопросу. "Мне непонятно, почему Турция говорит, что будет против. Турция и Швеция очень эффективно работали в контексте НАТО", - добавила она.

Хотя Турция официально поддерживала расширение НАТО с тех пор, как 70 лет назад присоединилась к альянсу, ее оппозиция может создать проблему для Швеции и Финляндии, поскольку новым странам-кандидатам требуется единодушное согласие членов североатлантического блока.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью "Рейтер" уточнил, что Турция "не закрывает дверь" для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако Анкара хотела бы провести переговоры с двумя североевропейскими странами по вопросам "пресечения террористической деятельности". В особенности это касается Стокгольма, уточнил Калын.

По словам Калына, Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией в Турции, США и Евросоюзе, занимается сбором средств и вербовкой боевиков в Европе, и ее присутствие в Швеции "сильно, открыто и общеизвестно".

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