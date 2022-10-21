Россия нарушает международное право и совершает военные преступления, подчеркнул польский лидер.

Существует только одна "формула мира" в Украине - возвращение к границам 1991 года и привлечение России к ответственности за военные преступления.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью RAI News.

Польский лидер отметил, что рассуждает о мире в Украине как сосед, который наблюдает за ситуацией напрямую, и уже много лет.

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"Есть только одно справедливое решение: Украина должна вернуться к своим международно признанным границам. Россия нарушает международное право, в Украине совершаются военные преступления, их совершают россияне, они связаны с убийствами мирных жителей, умышленными бомбардировками гражданских объектов, а не военных: бомбят жилые массивы, сносят дома", – возмутился он.

По его убеждению, существует два главных аспекта мира:

российские войска должны уйти из украинских земель, которые они оккупировали с 2014 года, Украина должна вернуться к своим международно признанным границам;

военные преступники должны быть наказаны. Международное сообщество должно преследовать и наказывать военных преступников, потому что это необходимо для сохранения мира в будущем.

"Для всех тех, кто потенциально даже ставит вопрос, могут ли они совершать военные преступления в будущем. Они должны видеть, что есть наказание", – резюмировал Дуда.

Война в Украине: как помогает Польша

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша приютила миллионы украинских беженцев. Кроме того, страна оказывала гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что власти Польши ожидает до 800 тысяч беженцев из Украины грядущей зимой. Причиной станет разрушение критической инфраструктуры.

Кроме того, Польша станет одной из стран, на территории которых будут проводиться масштабные учения украинских военных в рамках вновь созданной тренировочной миссии Евросоюза.

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