Дуда считает, что если Украина проиграет, следующей целью России станет Польша.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить российский империализм ради мировой безопасности и назвал два главных шага для завершения войны в Украине.

Об этом он рассказал итальянскому телеканалу RAI.

"Мы знаем, что для безопасности Европы, для безопасности мира российский империализм должен быть остановлен. Для меня это означает, прежде всего, вытеснение России за международно признанные границы Украины", – пояснил он.

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По словам Дуды, Польша знает, что означает российская атака и оккупация. Он отметил, что когда поляки увидели то, через что проходят украинцы, их помощь была настоящей, эмоциональной и шла от сердца.

"Однако как польские власти мы смотрим на это прохладно и рационально. Мы знаем, что русских надо остановить, что это возрожденный российский империализм", – подчеркнул Дуда.

Польский президент считает, что если Украина проиграет, следующей целью России станет его страна.

"Если украинцы поддадутся, мы можем быть следующими. Мы это осознаем", - отметил он.

По мнению Дуды, война в Украине должна закончиться двумя шагами. Во-первых, российские оккупационные войска должны уйти с украинских территорий, которые оккупировали, начиная с 2014 года. Во-вторых, все военные преступники должны быть наказаны.

Война в Украине: как помогает Польша

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша приютила миллионы украинских беженцев. Кроме того, страна оказывала гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что власти Польши ожидают до 800 тысяч беженцев из Украины грядущей зимой. Причиной станет разрушение критической инфраструктуры.

Кроме того, Польша станет одной из стран, на территории которых будут проводиться масштабные учения украинских военных в рамках новой тренировочной миссии Евросоюза.

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