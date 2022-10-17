Польские власти отметили, что причиной может стать поврежденная инфраструктура.

Власти Польши ожидают до 800 тысяч беженцев из Украины грядущей зимой. Причиной станет разрушение критической инфраструктуры.

Об этом заявила подкарпатский воевода Ева Лениарт в интервью RMF FM

"Мы исходим из того, что существует риск новой волны беженцев. Информация, которая поступает с запада Украины после недавних нападений, не оптимистична", - заявила политик.

Видео дня

По ее словам, недавние атаки россиян привели к разрушению тепловых электростанций и других объектов критической инфраструктуры, что приведет к проблемам с отоплением.

"Я имею в виду, в частности, Львов, потому что мы знаем, что там будут проблемы. Многие жители, с которыми мы общаемся, выражают сомнения относительно того, смогут ли они пережить зиму в городе. Мы предполагаем, что не менее 500 тысяч - это люди, которые могут принять решение приехать в Польшу, поскольку подготовленные места во Львове и окрестностях не дают возможности пережить зимний период", - подчеркнула Лениарт.

При этом она указала, что с 1 октября возобновят работу пунктов поддержки беженцев в Жешуве, Перемышле, Ярославе, где украинцы смогут получить гуманитарную помощь, а также всю необходимую информацию.

Атака России на энергосистему Украины - что изестно

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, российские захватчики нанесли новые удары по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: