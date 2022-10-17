Власти Польши ожидают до 800 тысяч беженцев из Украины грядущей зимой. Причиной станет разрушение критической инфраструктуры.
Об этом заявила подкарпатский воевода Ева Лениарт в интервью RMF FM
"Мы исходим из того, что существует риск новой волны беженцев. Информация, которая поступает с запада Украины после недавних нападений, не оптимистична", - заявила политик.
По ее словам, недавние атаки россиян привели к разрушению тепловых электростанций и других объектов критической инфраструктуры, что приведет к проблемам с отоплением.
"Я имею в виду, в частности, Львов, потому что мы знаем, что там будут проблемы. Многие жители, с которыми мы общаемся, выражают сомнения относительно того, смогут ли они пережить зиму в городе. Мы предполагаем, что не менее 500 тысяч - это люди, которые могут принять решение приехать в Польшу, поскольку подготовленные места во Львове и окрестностях не дают возможности пережить зимний период", - подчеркнула Лениарт.
При этом она указала, что с 1 октября возобновят работу пунктов поддержки беженцев в Жешуве, Перемышле, Ярославе, где украинцы смогут получить гуманитарную помощь, а также всю необходимую информацию.
Атака России на энергосистему Украины - что изестно
Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.
11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.
При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
Кроме того, российские захватчики нанесли новые удары по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.
17 октября оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.