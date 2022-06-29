Уже в течение нескольких дней блок может принять положительное для Москвы решение.

Официальные лица Европейского Союза готовы вернуться к первоначальному состоянию транзит в Калининградскую область РФ через Литву, "чтобы разрядить конфликт с Москвой". Вероятно, компромисс будет достигнут до 10 июля.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на "непосредственно знакомые с дискуссиями в ЕС" источники.

"Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", – сказал один из собеседников агентства.

Источник признает, что конечный результат может показаться несправедливым". Один из рабочих вариантов предполагает освобождение от санкций ЕС движения грузов между Россией и Калининградом "на том основании, что это не считается нормальной международной торговлей, поскольку эксклав является частью РФ".

"Эта уступка может быть сделана только при условии, что подсанкционные грузы будут использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где базируется Балтийский флот России. Это может быть трудно гарантировать, и Литва, перед которой стоит задача определения конечного пункта назначения товаров, может столкнуться с Россией", – говорится в материале.

Еще один собеседника издания подчеркнул, что у Литвы "есть серьезные сомнения относительно того, что можно рассматривать как уступку Москве".

В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что продолжат консультации с Европейской комиссией по применению санкций. "Санкции должны применяться. И любые принятые решения не должны подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС", – подчеркнул он.

Конфликт Литвы и России через блокаду Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.

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