Руководитель Офиса президента Украины должен провести важные встречи в Штатах.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился с визитом в Соединенные Штаты с целью установления связей с новой администрацией после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на брифинге в Брюсселе, видео которого распространило Радио Свобода.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который проведет соответствующие встречи. Важные встречи. И этот контакт, на уровне руководителя Офиса, чрезвычайно важен для установления, в том числе, связей с представителями новой администрации", - сказал Сибига.

Министр отметил, что недавно тоже посещал Вашингтон, где состоялись важные встречи с представителями обеих палат Конгресса и Республиканской и Демократической партий. Речь касалась дальнейшей поддержки Украины.

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"Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", - сказал Сибига.

В то же время, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не изменил первоначальных планов, с которыми начал полномасштабную войну против Украины.

"Я считаю, что Путин не изменил своих подходов и риторики, в частности, относительно ультиматумов и настаивании на капитуляции Украины. Как это было в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022-го, а я очень хорошо помню эти первые предложения, так и сейчас. То есть, они стремятся к капитуляции Украины и демонтажу нашей государственности. Соответственно, мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру", - сказал Сибига.

В этой связи, как напомнил глава МИД, Украина говорит о концепции "мир через силу".

Ранее Радио NV сообщило со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, что в ближайшие дни глава Офиса президента Андрей Ермак проведет переговоры с окружением Дональда Трампа, в частности с его будущим спецпредставителем в Украине Китом Келлогом.

По данным Reuters, "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны приобретает все более конкретные очертания. В частности, есть три основных предложения: план спецпредставителя по вопросам Украины Кейта Келлога, план вице-президента Джей Ди Вэнса и план бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла. Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают "заморозку" войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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