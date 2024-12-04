В конечном итоге мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским.

"Мирный план" Дональда Трампа по завершению войны приобретает все более конкретные очертания. Как пишет Reuters, один из бывших сотрудников службы национальной безопасности Трампа сказал, что существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

Как пишет Reuters, советники Трампа попытаются принудить Москву и Киев к переговорам с помощью "пряников и кнутов", включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется.

Издание отмечает, что Трамп пока еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана, однако несколько советников обсуждали идеи между собой на публичных форумах и - в некоторых случаях - с Трампом.

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В конечном итоге мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским, сказали советники. При этом аналитики отмечают, что Путин может отказаться садиться за стол переговоров, поскольку продолжение захвата украинских территорий может принести ему больше выгоды.

По словам сотрудника аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир Юджина Румера, Путин, скорее всего, не будет торопиться, займет более выгодную позицию и будет ждать, какие уступки предложит Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров.

При этом, по словам аналитиков и бывших сотрудников органов национальной безопасности, некоторые элементы предложений, скорее всего, встретят отпор со стороны Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего собственного "Плана победы", а также со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей.

Некоторые европейские союзники выразили готовность увеличить помощь Украине, а президент США Джо Байден продолжает посылать оружие. Это может стоить Трампу некоторых рычагов давления на Киев, отмечает Reuters.

"Я не думаю, что у кого-то есть реалистичный план, как положить этому конец", - сказал Румер.

Вступление Украины в НАТО

Как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ даже без возвращения оккупированных Россией территорий. Но только при условии, что Украину немедленно примут в НАТО, чтобы предотвратить новое нападение России.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что западные союзники ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы отталкиваться от этого в вопросах приглашения Украины в НАТО.

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