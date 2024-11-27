Ермак допустил возможность начала переговоров при условии возвращения к ситуации на 23 февраля 2022 года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил возможность начала переговоров с Россией при условии возвращения к ситуации на 23 февраля 2022 года. Об этом он сказал в статье для Dagens Industri.

Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда у всех воюющих сторон есть желание прекратить борьбу.

"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.

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В то же время Ермак отметил, что Россия пока не демонстрирует признаков такой готовности, продолжая эскалацию.

"Путин разместил на границе с Украиной 11 000 северокорейских военнослужащих... Запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности с ядерным зарядом по Днепру на прошлой неделе, а также угрозы Путина нанести новые удары, еще раз демонстрируют, что Москва не заинтересована в мире", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что очень важно усилить поддержку Украины, поскольку Россия сможет начать настоящие переговоры только тогда, когда увидит, что нынешняя стратегия провалилась.

"Дипломатия не имеет перспектив без силовой поддержки... Концепция "мир через силу" доказала свою эффективность на протяжении всей мировой истории. Настало время использовать ее еще раз", - подчеркнул он.

Мирные переговоры Украины и России

В The Guardian писали, что Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. Указывалось, что у Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы, особенно при условии, что Россия разорвет военные отношения с Китаем.

В то же время, по мнению Владимира Зеленского, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали общую позицию относительно справедливого мира. По его словам, без такой позиции переговоры превратятся в простое затягивание времени.

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