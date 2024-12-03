В состав делегации также войдут министр обороны Рустем Умеров и первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В ближайшие дни глава Офиса президента Андрей Ермак проведет переговоры с окружением Дональда Трампа, в частности с его будущим спецпредставителем в Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Так, известно, что в среду Ермак полетит в США во главе делегации, в которую также войдут министр обороны Рустем Умеров и первый вице-премьер Юлия Свириденко. Целью поездки заявлены встречи с официальными представителями действующей власти США. Однако, по данным источников, главная цель поездки - переговоры с окружением Дональда Трампа, который возглавит следующую президентскую администрацию уже в январе.

В частности один из собеседников Radio NV утверждает, что Ермак встретится с Китом Келлогом - его Трамп планирует назначить спецпредставителем в Украине. Стороны должны обсудить будущую политику Трампа в отношении Украины.

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"Ермак собирался в Америку еще сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной (вице-премьер, министр юстиции - УНИАН), но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа", - отметил собеседник.

Чего ожидают в Украине от Трампа-президента

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский утверждает, что Трамп и его команда знают позицию Украины и ознакомлены с "планом победы". По словам Зеленского, "капитуляции со стороны Украины не будет", и Трамп это понимает.

Свое мнение относительно Трампа имеют украинские военные. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что Россия сегодня не пойдет на мирное соглашение, поскольку российская армия имеет продвижение. Поэтому, по мнению Жорина, у Трампа нет инструментов заставить Путина сесть за стол переговоров.

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