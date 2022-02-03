Это произошло накануне встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

Глава Офиса президента Андрей Ермак во второй раз заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест", - сообщил он.

Глава президентского офиса добавил, что заболел "крайне не вовремя". Поэтому несмотря на болезнь он продолжает работать.

"Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги", - отметил он

Напомним, 9 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В тот же день Ермак также сообщил, что инфицировался коронавирусом. Менее чем через две недели он выздоровел.

Заметим, на следующую неделю запланировано встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На предыдущей встрече Ермак участвовал от украинской стороны.

Пока о переносе встречи не объявляли.

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